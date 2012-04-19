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James Bond çekimleri için ağaç kesildi mi?

Eminönü'nde devam eden film çekimlerinde ağaçların kesildiği iddiaları üzerine Fatih Belediyesi açıklama yaptı

19 Nisan 2012 17:33

 

Eminönü'nde devam eden James Bond filminin çekimleri için ağaç kesildiği iddiasına Fatih Belediye'sinden yanıt geldi.
 
İşte belediyenin yaptığı açıklama:
 
James Bond çekimleri için ağaçlar kesildi iddiasının açıklamasıdır…
 
Yeni Camii arkası, Mısır Çarşısı ile Hatice Turan Sultan Camii ve Türbesi arasında kalan alan, yıllarca çay bahçesi olarak kullanıldığı için ağaçlara gereken bakım ve budama yapılamamıştır.
 
Çay bahçelerinin geçtiğimiz günlerde kaldırılması ile birlikte ağaçları korumak için uygun budama yapılmıştır. Fakat ağaçları kurtarmak mümkün olmadığından, anıt ağaç özelliği olmayan kavak ve incir ağaçları alandan kaldırılmıştır.
 
Kaldırılan ağaçların herhangi bir tescili bulunmamaktadır. Bu ağaçlar bölgemizde bulunan park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere bakıma alınmıştır.
 
Ayrıca alanda bırakılan çınar ağacı işletmelerin kaldırılması ile ortaya çıkarılmıştır. Çay bahçelerinin kurutmak amacıyla köklerine kezzap döktüğü çınar ağacına  halen tedavi uygulanmaktadır.
 
Söz konusu alanda yapılan çalışmaların James Bond çekimleri ile ilgisi bulunmamaktadır.
 
Yıllarca korumasız kalarak çay bahçeleri tarafından zarar gören tarihi dokuyu ortaya çıkarabilmek adına yapılan çalışmalarla yerli ve yabancı turistlere de hitap eden, çevresindeki tarihi zenginlikleri vurgulayan nitelikli bir meydan ortaya çıkacaktır.
 
Anıtlar Kurulu tarafından da onaylı proje Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır.
 
Saygılarımla,"

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