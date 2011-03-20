-JAMES 33, WADE 32 SAYIYLA OYNADI ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 6 karşılaşmayla devam edildi. Miami Heat, kendi sahasında oynadığı maçta Denver Nuggets'ı 103-98 yendi. Heat'te Lebron James 33 sayı, 6 ribauntla, Dwyane Wade 32 sayı, 2 ribauntla oynadı. Chris Bosh'un 18 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaptığı Miami temsilcisinde, ilk 5'te başlamayan Mike Bibby de 14 sayı attı. Denver Nuggets'da ise en skorer isimler, maça ilk 5'te başlamayan JR Smith ve Danilo Gallinari oldu. JR Smith, 27 sayı 3 ribauntla takımının en skorer oyuncusu olurken Gallinari, Heat potasına 23 sayı bıraktı. Nuggets'da Ty Lawson da 16 sayı kaydetti. Semih Erden, takımı Cleveland Cavaliers'ın Los Angeles Clippers'a 100-92 yenildiği maçta forma giymedi. Gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı: Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers: 100 - 92 Miami Heat - Denver Nuggets: 103 - 98 Memphis Grizzlies - Indiana Pacers: 99 - 78 New Orleans Hornets - Boston Celtics: 85 - 89 San Antonio Spurs - Charlotte Bobcats: 109 - 98 Portland Trail Blazers - Philadelphia 76'ers: 110 - 101