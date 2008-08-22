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Spor

Jamaikalılar rekora doymuyor

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak yarışında altın madalyayı, dünya rekoru kıran Jamaika kazandı.

22 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak yarışında altın madalyayı, dünya rekoru kıran Jamaika kazandı. "Kuş Yuvası" olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının 8. günündeki erkekler 4x100 metre finalinde, Nesta
Carter, Michael Frater, Usain Bolt ve Asafa Powell'dan oluşan Jamaika, 37.10'luk dereceyle dünya rekoru kırdı.

Bu dalda eski rekor, 37.40 saniyeyle ABD'ye aitti. ABD, bu rekoru Barcelona-1992'de kırmıştı.
4x100 metre erkekler bayrak yarışında 3. sırada koşan Bolt, böylece Pekin'de 3 altın madalyasına ulaştı. 22 yaşındaki Bolt, daha önce hem 100 metrede hem 200 metrede dünya
rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı.

Bolt, hem 100, hem 200 hem de 4x100 metre bayrak yarışını kazanan oyunlar tarihindeki 4. atlet oldu. Bolt'tan önce, ABD'li Jesse Owens (1936), Bobby Morrow (1956) ve Carl
Lewis (1984), bu 3 dalda da altın madalya kazanma başarısı göstermişti. Bu, Jamaika'nın bu daldaki ilk altın madalyası oldu. Dünya rekortmeni Asafa Powell da Pekin'de ilk altın madalyasına ulaştı.

Bu dalda 38.06'lık derecesiyle 2. olan Trinidad-Tobago gümüş, 38.15 ile 3. olan Japonya ise bronz madalya aldı.

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