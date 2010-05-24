Jamaika'da olağanüstü hâl ilan edildi

T24 - Jamaika'nın başkenti Kingston'da çıkan şiddet eylemleri üzerine, iki semtte olağanüstü hâl ilan edildi.



West Kingston ve St. Andrew semtlerinde silahlı kişilerin polis karakollarına ateş açması, bir karakolu da ateşe vermesi üzerine hükümet, bu bölgelerde olağanüstü hâl ilanına karar verdi.



Şiddet eylemleri, uyuşturucu baronu olduğu bildirilen bir kişinin ABD'ye iade edilmesinin planlanması üzerine çıktı. Christopher Coke adlı uyuşturucu baronunun West Kingston semtinde saklandığının sanıldığı, bu kişinin taraftarlarının da önemli noktalarda barikatlar oluşturduğu bildirildi.





