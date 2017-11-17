Jamaika koalisyonu uzatmalara gidiyor

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) arasında 24 Eylül'deki genel seçimler sonrasında başlayan koalisyon ön görüşmelerinin son gününde de sonuç çıkmadı.

Perşembe günü başlayıp yaklaşık 15 saat süren ve cuma sabahının erken saatlerinde ara verilen müzakereler, taraflarca öğlen saatlerine ertelendi. Henüz bir sonuç elde edilememesine rağmen tarafların birlikte koalisyon kurma noktasında iyimser bir izlenim verdiği bildirildi.

"Uzatmalara gidiyoruz"

Partilerin temsilcileri, 15 saatlik görüşme turunun ardından açıklamalarda bulundu. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, görüşmelerle ilgili olarak "Uzatmalara gidiyoruz" şeklinde konuştu. Özdemir, Başbakan Merkel'i kastederek bu "uzatmaların" ne kadar süreceğinin "hakeme bağlı olduğunu" söyledi ve "Önemli olan sonuç" diye ekledi.

Partisi dört yıl aradan sonra meclise giren Hür Demokratların lideri Christian Lindner ise "dört farklı partinin koalisyon kurmasının mümkünlüğüne" vurgu yaptı. Lindner, böylesine "tarihi bir projenin birkaç saatin eksikliğinden ötürü başarısızlığa uğramasının söz konusu olmadığını" kaydetti.

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ise görüşmelerin ardından yalnızca "Günaydın. Bugün görüşmeler devam ediyor" demekle yetindi. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber da "ülke için iyi bir çözüm bulmaya değeceğine dair inancın" sürdüğünü belirtti.

Fikir ayrılıkları

Yaklaşık bir aydır sürmekte olan ön görüşmelere partiler arasındaki fikir ayrılıkları damgasını vurdu. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların başını mültecilerin aile birleşimi, kömürden enerji üretimi, iklim koruma, ulaştırma ve finans politikaları çekti.

Alman siyasi literatüründe Hristiyan Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasındaki koalisyona, üç partinin renklerinin birleşimini simgeleyen Jamaika bayrağından ötürü "Jamaika koalisyonu" adı veriliyor.

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