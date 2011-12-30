-Jaja'nın transferi sohbette kaldı ANTALYA (A.A) - 30.12.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, eski oyuncuları Jaja konusundaki görüşmelerinin sohbet derecesini aşamadığını söyledi. Devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren bordo-mavili takımın kampına gelen başkan Şener, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şener, Jaja'nın transferi konusunda görüşmede bulunduklarını hatırlatarak, ''Jaja'nın menajerinden bize gelen bir talepti. Jaja'nın menajeri 'Orada mutlu değil, tekrar gelmek istiyor' dedi bize. Hoca ile yönetimdeki arkadaşlarla bu konuyu konuştuk'' dedi. Daha sonra Jaja'nın menajerinin ilk dediği fiyatı sürekli artırdığını ifade eden Şener, ''Menajeri bir fiyat diyor, bir hafta sonra iki katına çıkıyor. Baktık ciddi bir iş değil. Şu anda sadece sohbette kaldı. Teknik olarak bu işten anlamayan ben hariç, hocaların hepsi futbolcu için 'Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancılardan biri' ifadesini kullanıyor. Bu konuda bir realite var, ama bir görüşme yok'' diye konuştu. Şener, Gaziantepspor Kulübü ile Olcan'ın transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını anımsatarak, ''Şu anda imza safhası var. Yöneticimiz Tuncay Bekiroğlu da Olcan'ın menajerleri ile Ankara'da görüşüyor. Olcan'ın transferi biter'' ifadelerini kullandı. Olcan'ın transferinde Gaziantepspor'un kendilerinden Sezer Badur'u istediğini aktaran Şener, şöyle konuştu: ''Sezer, bizim mukaveleli oyuncumuz. Fakat Sezer kendisine para ödenmediğini gerekçe göstererek, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kendisine paranın ödenmediğini sandı. Fesihlerden önce ihtarname göndereceksin. Kendi kendine feshederek gitti. Alman ekollerinde bu çok oluyor. Ya Türkçe'yi iyi bilmediklerinden, ya da kendilerine iyi tercüme edilmediğinden böyle yapıyorlar. İhtarname gönderemeden sözleşmesini feshedemezdi. Biz de bu konuda şikayette bulunduk. Sezer, tek taraflı bir kulübe gidebilir ama bu kulüp ileride çıkacak her türlü zarara kefil olacak. Türkiye'de haklı olduğumuz bu davada Sezer'in başka kulübe transferi zor olur.'' Gaziantepspor'un Sezer Badur'da yaşanan gelişmeler üzerine kendilerinden Slovak oyuncu Sapara'yı istediğini anlatan Sadri Şener, ''Sapara'yı kiralık olarak veriyoruz. Bugün, yarın belli olur. Samsunspor da istiyor bu futbolcuyu. Bizle idmana çıkıyor ama kiralık olarak vereceğiz'' şeklinde konuştu. Fildişi Sahilli oyuncu Zokora'nın Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için 7 Ocak 2012'de takımdan ayrılacağını kaydeden Şener, ''Ön liberoda sıkıntı olur mu diye buraya oyuncu düşünülüyor. 6-7 maç oynamayacak olması, o mevkiye birini acele gerektirir mi onu tam da bilemiyorum. Gerekirse, gerekeni yaparız'' dedi. Takımdan yabancı oyuncu göndermeleri halinde yabancı transferini düşünebileceklerini kaydeden Şener, ''Hocanın Pawel'i kiralık olarak verme niyeti var. Ama bonservisini verme niyeti yok'' diye konuştu. Ankaragücü'nden Turgut Doğan Şahin ve Galatasaraylı Servet'in transfer gündemlerinde olmadığını söyleyen başkan Şener, Yiğit İncedemir'in de kendilerine menajerler aracılığıyla önerildiğini belirterek, ''Yazılan, çizilenler bir pazarlama tekniği. 1'i 5 yapma tekniği. Sizler de alınmayın, bir menajer bir şey deyince hemen yazıyorsunuz'' şeklinde konuştu.