-JAJA VE ALANZINHO'DAN ÖZÜR ANTALYA (A.A) - 09.01.2011 - Trabzonspor'da devre arası kampına geç katılan futbolcular Jaja ve Alanzinho, düzenlenen barbekü partisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haklarında noter tespiti yapılan futbolculardan Jaja, Alanzinho ile birlikte, teknik direktör Şenol Güneş ve yöneticilerle görüşüp özür dilediklerini belirterek, ''Bizim için hiçbir şey değişmeyecek, biz bu takımın önemli parçası olmaya devam edeceğiz. Hocamız da bize zaten bunu dile getirdi ve bize sahip çıktı. Önemli bir ikinci yarı yaşayacağız. Artık sorun yaşamak istemiyoruz. Huzuru koruyarak mücadele etmeye ve çalışmaya başlayacağız. Hocamızın en iyi özelliği, dışarıdan gelen etkilere kulağını kapatıp, kararları kendisi vermesidir'' diye konuştu. Kampa geç katılan diğer futbolcu Alanzinho ise bir takım kişisel ve ailevi sorunları olduğunu ve bu yüzden gecikmeler yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Buradaki basın bunu karmaşık duruma getirdi. Bu durumun takım içinde de rahatsızlıklar yarattığını biliyoruz, bunu bize söylediler. Hocamızla görüştüğümüzde bu olaydan dolayı üzüntü duyduğumu bildirdim. Sorun ne olursa olsun ortada birlikte çalışan bir takım gerçeği var. Artık takımdaki iç huzuru bozmamak gerekir. Ben en çok bu olaya üzüldüm. Çünkü iç huzuru bozduk. Herkesten özür dilerim. Bugünden itibaren takımım için çalışmaya başladım.''