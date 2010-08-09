-JAJA İMZAYI ATTI TRABZON (A.A) - 09.08.2010 - Trabzonspor'un Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımından transfer ettiği Brezilyalı forvet oyuncusu Jackson Avelino Coelho (Jaja), kendisini resmen Trabzonsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Jaja, bordo-mavili takımda olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, ''Bugün bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Çünkü Türkiye gibi önemli bir ligde de futbol oynama şansını elde edeceğim. Trabzonspor forması altında da çok önemli mücadelelerin içinde bulunacağım, elimden gelenin en iyisiyle takıma faydalı olmaya çalışacağım'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jaja, Bursaspor ile oynanan Süper Kupa maçında etkileyici bir atmosfer gördüğünü dile getirerek, ''Taraftar maçın her anında takıma destek oldu. En çok dikkatimi çeken, takımın zorlandığı dakikalardaki destekti. Bu atmosferin benzerlerini burada da yaşayacağımıza inanıyoruz'' diye konuştu. Bordo-mavili kulüpten teklif aldıktan sonra takımla ilgili aldığı bütün bilgilerin olumlu olduğunu ifade eden Jaja, ''Yönetim yapısı, teknik ekip ve oyuncularla ilgili ayrıntılı bilgiler verildi bana. Hepsi de olumluydu. Benim için çok cazip bir teklifti. Uzun zaman düşünmedim. İnternet üzerindeki kaynaklardan ve Roberto Carlos ile daha önce Galatasaray'da oynayan Lincoln'un yakın arkadaşlarıyla görüşüp bilgi aldım. Bu doğrultuda bilgi oluştu'' dedi. -''TAKIMIN RİTMİNİ YÜKSELTMEYİ AMAÇLIYORUM''- Jaja, ayağına top isteyen bir santrfor tipi olmadığını kaydederek, ''Gezerek oynamayı seviyorum. Böylece hem oyun içinde sürekli kalmak hem de takımın ritmini yükseltmek amacındayım. Buradaki görevim de sanırım bu şekilde olacak'' ifadelerini kullandı. Brezilya Milli Takımında oynama konusundaki soruyu ise Jaja şöyle yanıtladı: ''Son birkaç senedeki oyun olarak gelişimime bakarsanız, gelişme kaydettim. Özellikle son 3-4 sezondur Ukrayna'da çok gol attım ama buna rağmen milli takımda oynama şansım olmadı. Zaten tam da bu nedenle Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettim. Çünkü burada çok daha göz önünde olan bir futbol ülkesinde olacağım ve aynı grafiği burada tekrar eder ve gösterirsem sanırım milli takımda oynamak için şans bulurum.'' Jaja, Süper kupa maçında 3 gol atan Teofilo ile ilgili olarak da ''Teofilo çok iyi bir maç çıkardı. Zor zamanlar geçirdi. Gol atmadığınız sürece eleştirilirsiniz. Onu anlıyorum. Bu maç onun için rahatlatıcı oldu. Onun adına çok mutlu oldum. Ayrıca o maçta Alanzinho ve Gustavo Colman da dikkat çekici performans gösterdiler'' dedi. Jaja, isminin telaffuzunun zorluğu nedeniyle küçük yaştan beri kendisine ''Jaja'' diye hitap edildiğini kaydetti. -KULÜP GENEL SEKRETERİ YENER- Kulüp genel sekreteri Hasan Yener ise bordo-mavili kulübün bu yıl belirlediği transfer politikasına uygun olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda transferi gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Jaja, yaklaşık 1.5 aydır araştırdığımız, 1.5 ay önce tespit ettiğimiz bir futbolcu. Basın mensuplarından bu noktada özür diliyoruz, çok gizli yürüttüğümüz bir çalışma oldu bu. Belki de zaman zaman başka isimlerle şaşırtmış olduk sizleri. Ama tabi ki bir transferin gerçekleşmesi için önce futbolcuyu tespit edersiniz ama ondan sonra ekonomik şartların kulübe uygun olması ya da kulübe daha az maliyetle kazandırmak istersiniz. Çalışmalarımız bu nedenle uzun sürdü.'' ''Jaja'yı size anlatmama gerek yok'' diyen Yener, şöyle devam etti: ''Daha önce Beşiktaş ile Metalist Kharkiv arasında oynanan maçtan Jaja'yı tüm spor kamuoyu hatırlayacaktır. Daha sonra da tabi diğer görüntülerle Jaja'nın kalitesini tüm futbolseverler biliyor. Transfer marketinglerde de bonservis bedeli olarak fiyatı oldukça yüksek. Bizim adımıza izleyenler vardı kendisini, teknik adamlar düzeyinde. Sadece referansla veya internetle alınmış bir oyuncu değil. Trabzonspor'un yetkilendirdiği kişiler tarafından izlendi.'' Yener, Brezilyalı oyuncunun takıma katılması sürecinde çalışmaların mimarı olan kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'na, görüşmeleri devam ettiren kulüp mali saymanı Mahmut Aksu'ya ve bizzat özel uçağıyla Ukrayna'ya giderek futbolcuyu kulübe kazandıran kulüp başkanı Sadri Şener'e camia olarak teşekkür etti. -''AMACIMIZ LİGDE HEP ZİRVEDE YER ALMAK''- Yener, yeni sezon hedefiyle ilgili şunları kaydetti: ''Trabzonspor olarak hedefimiz hep üst sıralar. Bizim amacımız ligde hep zirvede yer almak. Süper Kupa maçında da Trabzonspor'un kadrosunun ne denli güçlü olduğunu tüm spor kamuoyu kabul etti. Bu konuda teknik direktörümüz Şenol Güneş'in de özverili çalışmaları ve bir takım yaratmasıyla gerçekten iyi yoldayız. İyi şeyler hedefliyoruz. Umarız bu iyi hedeflediğimiz şeylere hep birlikte ulaşırız. Jaja'nın Trabzonspor'a uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet edeceğine, gerek taraftarlarımıza gerekse Türk futbol kamuoyuna çok iyi bir futbol seyrettireceğine, güzel golleriyle de bunu süsleyeceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum.'' Konuşmaların ardından Jaja, kendisine 4 yıllığına Trabzonszporlu yapan sözleşmeye imza attı. Daha sonra 50 numaralı formayı giyen Jaja, antrenman sahasında basın mensuplarına poz verdi.