-JAJA: GOL ATMAYI BAŞARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM TRABZON (A.A) - 19.10.2010 - Trabzonspor'da ligin 8. haftasındaki Kasımpaşa maçında attığı 2 golle bordo-mavili forma altında ilk gollerini kaydeden Jaja, ''Herkes benden gol atmamı bekliyordu. Bunu başardığım için çok mutluyum. Burada kısa vadede yapmam gereken çok şey var'' dedi. Sezon öncesinde Ukrayna'nın FC Metalist Kharkiv takımından transfer edilen Brezilyalı oyuncu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin son iki haftasında Beşiktaş ve Kasımpaşa maçları olmak üzere iki önemli maç kazandıklarını belirterek, ''Ligde daha önce kendi hatalarımızdan dolayı yara almıştık, ancak son iki haftadaki sonuçlarla tekrar zirvedeki yerimizi bulduk. Ciddi de bir avantaj yakaladık. Bu avantaj önümüzdeki haftalarda katlanarak devam edebilir'' dedi. Kasımpaşa maçında, çok uzun süredir beklediği gol sevincini yaşadığını anlatan Jaja, şöyle devam etti: ''Herkes benden gol atmamı bekliyordu. Golden sonra da Alanzinho'ya koştum. Çünkü Alanzinho sürekli bana destek verip, eninde sonunda gol atacağımı söylüyordu. Takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Geldiğim günden bu yana taraftarlar bana büyük destek veriyor. Attığım bu golleri taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Onların desteği çok büyük. Devamı da gelecek. Takımın performansı da giderek üst düzeye taşınacak ve hep birlikte bu takımı başarılı noktalara taşıyacağız.'' Daha önce oynadığı kulüplerde de farklı skorla kazandıklarını söyleyen Jaja, şöyle devam etti: ''Trabzonspor'un farklılığı, takım bu maçları kazanırken ligin ilerleyen bölümünde ciddi bir şekilde şampiyonluğa aday olacağını hissettiriyor. 6-1'lik skordan sonra 7-0'lık bir galibiyet geldi. Bütün bunlara bakıldığında giderek artan kapasite ve seviyeyi rahatlıkla görebiliyorum. Bu da hem beni hem de takım arkadaşlarımı umutlandırıyor.''