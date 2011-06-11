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Spor

JAJA BAE YOLCUSU TRABZON (A.A)

11 Haziran 2011 16:48

-JAJA BAE YOLCUSU TRABZON (A.A) - 11.06.2011 - Trabzonspor Kulübü, Jaja'nın transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'den İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Jakson Avelino Coelho'nun Al Ahli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır'' ifadesine yer verildi. Trabzonspor, Brezilyalı oyuncu Jackson Avelino Coelho Jaja'yı, Ukrayna'nın FC Metalist Kharkiv takımından geçen yıl transfer etmişti.

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