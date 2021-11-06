Jahrein’in kurucusu olduğu yayın ekibi Rekkitz, Twitch’ten ayrıldı: Yaşanan son skandaldan sonra...

Jahrein’in kurucusu olduğu yayın ekibi Rekkitz aldığı kararla Twitch’ten ayrıldı, “Jahrein’in platformla mayıs ayına kadar sözleşmesi olduğu için kanalının akıbeti belli değil" denildi.

Twitch, geçen haftalarda ortaya çıkan kara para aklama ve 'Bit dolandırıcılığı' olaylarıyla gündemde. Birçok yayıncının bu olaylara karıştığı ortaya çıkarken temiz bir şekilde yayıncılığa devam ettiğini savunanlar bir süredir temiz bir Twitch ortamı için sesini duyurmaya çalışıyor.

Jahrein'in yayın ekibi Rekkitz yaptığı açıklamada Twitch'teki yayınlarına son verdiğini duyurdu. Sebep olarak ise yaşanan olaylardan çok, Twitch’in bu olaylara tepkisizliği ve ilgisizliği gösterildi.

Açıklamaya göre Toqtir, Zade, Purplebixi, Adal, Clumsykitty, ErenAktan ve Moparism kullanıcı adlı yayıncılar, yayın yapacak yeni bir yer bulunana kadar yayın yapmayacak. Jahrein’in ise platformla mayıs ayına kadar devam eden bir sözleşmesi olduğu hatırlatıldı. Rekkitz’in yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Uzun zamandır Twitch platformuyla aramızda bulunan iletişim kopukluğu ve muhatap bulamama sorunu zaten gündemimizdeydi. Yerel fiyatlandırma, sitedeki izleyici/takipçi botu, Türkiye’deki web sitelerinde satışı yapılan botlar, bit dolandırıcılığı vs. gibi konulardaki şikayetlerimiz göz ardı ediliyordu.

Yaşanan son skandaldan sonra platform yetkililerinin sessizliği tarafımızca platformun Türkiye’ye verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Yıllarca platformun Türkiye’de geldiği konuma gelebilmesi konusunda çok emek veren insanlardan oluşan bir topluluk olarak çok sevdiğimiz Twitch platformunun bu hale gelmesini üzüntüyle tecrübe ettik.

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı Twitch’teki yayınlarımızı durdurma kararı aldık. Ekibimizden Jahrein’in platformla bulunan sözleşmesi mayıs ayına kadar devam edeceği için Jahrein kanalının akıbeti henüz belli olmasa da; Toqtir, Purplebixi, Zade, Adal, Clumsykitty, ErenAktan, Moparism isimli yayıncılarımız yeni bir platforma geçene kadar yayınlarına bir süre ara vereceklerdir. Takipçilerimize duyurulur!”