Jahrein'in "Çok sert olur" dediği Ali Babacan yayının tarihi ve saati belli oldu

“Jahrein” isimli Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yapacağı yayının tarihi ve saati belli oldu. Jahrein - Ali Babacan yayını 12 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Twitch yayıncısı Jahrein, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yayınında konuk ettikten sonra şimdi de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı konuk alacak.

Babacan'ın yeni kurduğu Deva Partisi'ne yönelik olarak ''Ali Babacan'ı ve partisini mavi AKP olarak görüyorum, bu algıyı yıkmak için geleceklerse gelsinler ve çok sert bir yayın olur onu da söyleyeyim'' sözleriyle olası bir yayının bol sürtüşmeli geçeceğinin de sinyallerini veren Jahrein'in bu talebine Ali Babacan'da yanıt geldi.

Resmi Twitter hesabında videoyu paylaşan Babacan, ''Elbette katılmayı çok isterim. Yarın DM'den haberleşelim, hangi gün olacağına beraber karar verelim'' sözleriyle Jahrein'e cevap verdi. Bu geri dönüşü Jahrein "Hadi bakalım! Yine yakalandık. Tabii ki ayarlayalım. Uygun bir günde gençlerin sorularını yöneltelim." diyerek karşıladı.

Yayını 12 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Twitch üzerinden yayınlanacak.