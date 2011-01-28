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'Jaguar’la değil Doğu Ekspresi ile geldim'

Başbakan Erdoğan’ın gençlerle toplantısına 'Jaguar' göndermesi damga vurdu...

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin’in Çankaya Köşkü’ne Jaguar’la gelmesiyle başlayan tartışmalar, Başbakan Erdoğan’ın gençler toplantısında da gündeme geldi. 

Jaguar’la değil Doğu Ekspresi ile geldim
Erzurum’da 78 gencin katılımı ile Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda söz alan Genç Siviller Temsilcisi Merve Alıcı, Erdoğan’a hitaben yaptığı konuşmasına yanında oturan Alper Yasin’e misilleme yaparak başladı: “Öncelikle yeni bir polemiğe neden olmamak için Erzurum’a Doğu Ekspresi’yle geldiğimi belirtmek isterim.” Bu sözleri duyunca Alper Yasin’in çevresindekilere tekrar tekrar, “Erzurum’a arabayla gelmedim, uçakla geldim yanlış anlaşılmasın” dediği belirtildi. 


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