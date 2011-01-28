'Jaguar’la değil Doğu Ekspresi ile geldim'

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Erzurum’da 78 gencin katılımı ile Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda söz alan Genç Siviller Temsilcisi Merve Alıcı, Erdoğan’a hitaben yaptığı konuşmasına yanında oturan Alper Yasin’e misilleme yaparak başladı: “Öncelikle yeni bir polemiğe neden olmamak için Erzurum’a Doğu Ekspresi’yle geldiğimi belirtmek isterim.” Bu sözleri duyunca Alper Yasin’in çevresindekilere tekrar tekrar, “Erzurum’a arabayla gelmedim, uçakla geldim yanlış anlaşılmasın” dediği belirtildi.