Jaguar’ına ceza veren öğrenci

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün öğrenci temsilcilerine verdiği yemeğe Jaguar marka otomobiliyle gelen Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altınel, “Ben köy çocuğuyum neden üstüme geliniyor ki? Okula Ferrari ve Porsche ile gelenler de var. Arabamı bir ay garaja kapatacağım” dedi.



Protestocu öğrencilerin, “Bizi temsil etmiyor” dediği Altınel, 2001 model Jaguarı’nı 4 yıldır kullandığını belirti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Alper Yasin Altınel, 'Bir ay arabamı kullanmayacağım'





“Kimse beni Jaguarımla görmesin diye Köşk’ün kapısının önünde değil, daha uzak bir yerde inmiştim. Köşk’e de oradan yürüyerek geçtim. Arabayı kullanan da üniversiteden bir arkadaşımdı. Kim gördü bilmiyorum. Bu yaşananlardan sonra bir ay arabamı kullanmayacağım, garaja kapatacağım. Bir insanın ekonomik durumunun iyi olması, ekonomik durumu iyi olmayanları anlamayacağı anlamına gelmez. Biz hepimiz biriz. Ayrımcılık yapıp, bölmenin hiçbir alemi yok. Ben Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi’nden geldim. Devlet okullarında okudum. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Öğrenci temsilcisi olarak bundan sonra yaptıklarım ve yapacaklarımla öğrenci arkadaşlarımın yanında olacağım. Lise 2 ve lise 3’te okul başkanlığı ve bölge temsilciliği yaptım. 2004 senesinde girdiğim ÖSS sınavında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Ülkemizdeki hukuk düzenine olan güvenimin sarsılmasıyla ve hukuka olan ilgisizliğim yüzünden 2008 senesinde Siyaset Bilimi’ne geçiş yaptım.”





Para toplayıp gönderdiler



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yemekte öğrenci temsilcileriyle bir araya gelmesini protesto eden öğrenciler, temsilci arkadaşlarını Köşk’e taksiyle göndermek için aralarında para toplamıştı. Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altınel ise Çankaya Köşkü’ne, şoförlüğünü arkadaşının yaptığı Jaguar marka aracıyla geldi.



