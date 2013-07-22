Jaguar hedef büyütüyor

2015’te piyasaya sürülecek olan yeni model otomobiller, arazi araçları ve station vagonları da kapsayacak. Arabalar, Jaguar’ın Hintli Tata Motors bünyesinde ürettiği ilk modeller olacak.

Uzmanlar, yeni modeller sayesinde Jaguar’ın daha hızlı büyüyen, daha kazançlı bir lüks otomobil firmasına dönüşeceğini belirtti. Yeni otomobiller, Jaguar’ın BMW 3 serisi ve Marcedes-Benz C sınıfı otomobillerle rekabet etmesini sağlayacak.

Jaguar’ın şuanki modelleri iki spor ve iki sedan otomobilden oluşuyor. Jaguar’ın arazi aracı üretme arzusunun arkasında diğer markaların bu konudaki başarıları yatıyor. On yıldan uzun bir süre önce arazi aracı Cayenne’i piyasaya süren Porsche, bu yılki satışlarının yarısını bu modelden elde etti. Öte yandan Mercedes’in arazi araçları bu yılki toplam satışının yüzde 58’ini oluşturdu.

Tata Motors’un bünyesine girdikten sonra Land Rover sayesinde hisslerinde artış gören Jaguar, kardeş markası Land Rover’la ölçüşebilecek başarıların ve kazanımların peşinde. radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Jaguar’ın yeni model planlarıyla ilgili detaylı bilgileri eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda açıklması bekleniyor.