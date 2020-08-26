Jacob Blake: ABD'de polisin vurduğu siyah ABD vatandaşının yeniden yürüyebilmesi bir 'mucize olur'

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin vurduğu siyah ABD vatandaşı Jacob Blake'in ailesinin avukatları, Blake'in yeniden yürüyebilmesi için 'bir mucizenin gerçekleşmesi gerektiğini' söyledi.

Gazetecilere konuşan Blake'in annesi Julia Jackson, Wisconsin'de Pazar günü vurulan oğlunun, sağlığı yerinde olsaydı, "eyalette başlayan protestolardaki şiddet olaylarını onaylamazdı" dedi.

29 yaşındaki Blake, Kenosha'da arabasına binmek için kapısını açtığında 'polisin açtığı yedi el ateşte' vuruldu.

Avukatlar, en az bir merminin Blake'in omuriliğinden geçtiğini ifade etti.

Doktorlar, Blake'in vücudunun felç olduğunu ve bacaklarını kullanıp kullanmayacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Avukat Ben Crump, Salı günkü açıklamasında "Ailesi mucizelere inanıyor ama şimdiki tıbbi tanı, Black'in felç olduğu yönünde çünkü mermiler omuriliğine çok büyük zarar vermiş ve bazı omurgaları parçalamış. Jacob Blake Jr'ın yeniden yürüyebilmesi bir mucize olur" dedi.

Üç çocuk babası Blake, üç çocuğu da arabanın içinde korkudan çığlık çığlığa bağırırken vuruldu. Blake'in midesinde de delikler oluştu, kolu yaralandı ve böbrek ve karaciğeri zarar gördü.

Avukatları, Blake'in omuriliğinin büyük bir kısmının ve ince bağırsakların alındığını söyledi.

Polisin ateş etmesiyle ilgili neler biliniyor?

Kenosha Polis Teşkilatı, "polis memurunun ateş etmesi olayının" Pazar günü 17.00'de meydana geldiğini, vurulan ve hastaneye kaldırılan Jacob Blake'e polis memurlarının "anında müdahale ettiğini" belirtti.

Olayın gerçekleştiği noktaya yakın bir yerden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, Blake park edilmiş aracın etrafında yürürken üç polis memurunun ona silahlarını doğrulttuğu görülüyor.

Blake aracın kapısını açıp içeri eğilirken bir polis memuru onun gömleğinden tutup ateş açıyor. Videoda olay yerindeki tanıkların çığlıklarıyla beraber yedi el ateş edildiği duyuluyor.

Polis yetkilileri, görevli memurların "aile içi bir olaya" müdahale için orada olduğunu belirtti, ancak ateş açma noktasına nasıl gelindiği konusunda bilgi vermedi. Polisi kimin çağırdığı ve video kaydı başlamadan önce neler olduğu henüz bilinmiyor.

George Floyd'un ve polis şiddetine karşı dava açan diğer aileleri temsil eden tanınmış sivil haklar avukatı Ben Crump, Blake'in ailesinin davasını da aldığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Crump, Blake'in "aile içi bir olayı yatıştırmaya yardım ettiğini" belirtti.

Güvenlik görevlisi olan Blake'in ameliyattan çıktığı ve durumunda gelişme kaydedildiği belirtiliyor.

Wisconsin Adalet Bakanlığı, 100 bin nüfuslu Kenosha'daki olayı soruşturuyor.

Olaya müdahil olan polis memurları idari izne ayrıldı; haklarında olayla ilgili resmi suçlama yöneltilmesi için başlatılan imza kampanyasına on binlerce imza toplandı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, olayla ilgili "ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma" çağrısı yaptı.

Vali Evers da yaptığı açıklamada Blake'in "eyaletimizde ve ülkemizde güvenlik görevlilerine mensup kişiler tarafından vurulan, yaralanana veya merhametsizce öldürülen ilk siyah kişi olmadığını" söyledi.

Kenosha polis sendikası başkanı Pete Deates ise Evers'ın açıklamasını "sorumsuz" olarak niteleyip eleştirdi ve olayla ilgili tüm bilgiler elde edilinceye dek beklenmesi gerektiğini kaydetti.