-JACKSON'UN DOKTORU YARGILANACAK LOS ANGELES (A.A) - 12.01.2011 - ABD'nin California eyaletinin başkenti Los Angeles'taki yüksek mahkemenin yargıçlarından Michael Pastor, Amerikalı pop kralı Michael Jackson'un doktoru Conrad Murray'nin, kasıtsız adam öldürmekten yargılanacağını ve ömür boyu meslekten men edileceğini duyurdu. Conrad Murray'nin yargılanması için yeterince delil bulunduğunu belirten yargıç, Murray'in, Michael Jackson'a ölümüne neden olan güçlü bir anestezi ilacı olan Propofol'u şırınga ettiği ve iğneden sonra hastaya gereken tedaviyi uygulamadığının tespit edildiğini bildirdi. Adli tabip Christopher Rogers da, yüksek mahkemeye verdiği ifadede, Michael Jackson'un sağlıklı olduğunu ve ölümünün Conrad Murray'nin hastaya gerektiği gibi müdahale edememesinden kaynaklandığını söyledi. Rogers, "Murray, anestezi ilacı verdiği sanatçıyı yalnız bırakmış, bu yapılmaz çünkü anestezi altında bir kişi her türlü ciddi rahatsızlığı geçirebilir" diye konuştu. Michael Jackson, 25 Haziran 2009 tarihinde, 50 yaşında Los Angeles'taki evinde, uyku ilacı olarak kullandığı ve aşırı dozda aldığı Propofol'dan ölmüştü. Yargıç, Conrad Murray'nin, 25 Ocak 2011'de resmen suçlanacağını ve yargılanma sürecinin başlayacağını belirtti.