Jackson Muleka'ya Ligue 1'den talip

Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Jackson Muleka'yla Ligue 1 ekiplerinden Lyon ilgileniyor.

Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'den Kasımpaşa'ya ara transfer döneminde katılan Jackson Muleka'nın talipleri artıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Lyon, sezon sonunda Jackson Muleka'nın bonservisini almak istiyor.

Haberde, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Göztepe-Kasımpaşa maçını Lyon yetkililerin takip ettiği belirtildi. Muleka'nın yaz transfer döneminde Standard Liege'e dönmeyeceği ve başka bir takıma transfer olacağı kaydedildi.

13 gole direkt katkı

Kasımpaşa formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Jackson Muleka, 10 gol ve 3 asist kaydetti. Sezona Standard Liege'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Belçika ekibinde 21 maçta 3 gol ve 2 asist üretti.