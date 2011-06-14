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Dünya

JACK STRAW: SEÇİMİN MAĞLUBU AB LONDRA (A.A)

14 Haziran 2011 15:28

-JACK STRAW: SEÇİMİN MAĞLUBU AB LONDRA (A.A) - 14.06.2011 - Türkiye'de önceki gün yapılan genel seçimin sonuçlarına ilişkin yorum ve haberler İngiliz gazetelerinde yer almaya devam ediyor.  İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Times gazetesinde yer alan, "Avrupa, kendine güvenen bu Türkiye'yi kucaklamalı" başlıklı yazısında, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin demokrasiyle İslam bir arada olmaz diyenleri yalancı çıkardığını" kaydetti. Makalesinde, Erdoğan hükümetindeki aktif dış politikadan ve bölgesindeki önemli rolünden, ekonominin iyileşmesinden bahseden Straw, seçime katılım oranının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti. Straw yazısında, "Türkiye'deki seçime katılım oranı, İngiltere'yi utandırmıştır. Son 50 yıldır İngiltere'de seçimlere katılım oranı yüzde 80'i aşmıyor" ifadelerine yer verdi.  Türkiye'de Fransa'daki gibi bir başkanlık sisteminin gelebileceğini kaydeden Straw, "Eğer böyle olursa, Erdoğan ve Gül rolleri değişebilir diye tahmin ediliyor" yorumunu yaptı. Straw, yazısında şunları kaydetti: "Erdoğan, Avrupa ile iyi ilişkileri olmasını istiyor. Ancak Avrupa'da, Türkiye'nin kendine güvenli dış ve ekonomik politikalarından endişe duyanlar varsa, bunun için suçlanacak olan kendileridir. Bu seçimlerin tek mağlubu AB olmuştur. Çünkü Avrupalı liderler Arap Baharı'nın sonuçlarının istedikleri yönde şekillenmesini umdukları bir dönemde, geniş Ortadoğu'daki en güçlü, en zengin ve en demokratik ülkeye sırt çevirmiş durumdalar." -"SEÇİM SONUÇLARI OLUMLU ANLAMLAR TAŞIYOR"- Independent gazetesi ise "Müslüman bir ülke için demokrasi şablonu" başlığıyla verdiği yazıda, 12 Haziran seçim sonuçlarının demokrasi bakımından olumlu anlamlar taşıdığını yazdı. "AK Parti'nin yüzde 50 oy almasına karşın anayasayı tek başına değiştirecek çoğunluğa ulaşamadığı, CHP ve BDP'nin milletvekili sayısını yükselttiği ve MHP'nin ise oy oranının düştüğü" analizini yapan Independent, bu tablonun Türk seçmeninin demokratik olgunluğunu artırdığını gösterdiğini kaydetti. Daily Telegraph gazetesindeki seçim sonuçlarıyla ilgili yazıda da Türkiye ile Suriye karşılaştırmasına yer verildi. Gazete, Suriye'de devam eden olayların sona ermesi için Türkiye ve İran'ın etkili olabileceği tahminini yaparken, Suriye için bu iki ülkeden Türkiye modelinin daha cazip olduğunu kaydetti.

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