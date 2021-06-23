Jacinda Ardern, kendisini karikatürize eden kuklanın açılışına katıldı: "Sanki Game of Thrones evreninden fırlamış"

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Yeni Zelanda'da ülkedeki siyasetçilerin dev kuklalarını sergilemesiyle tanınan bir bar, koleksiyonuna katılan son eseri tanıttı; ikinci bir Başbakan Jacinda Ardern kuklası.

Kuklanın tanıtıldığı organizasyona katılan Ardern, "Tanrısal bir şey ile Game of Thrones evreninden çıkma bir şeyin karışımına benziyor" nitelendirmesinde bulundu.

Ardern, "Bana sıkça bir başbakan olarak yaptığım en olağan dışı şeyin ne olduğunu soruyorlar. Kendime benzeyen bir kuklayı tanıtmak kesinlikle bu listede yer alıyor" diye konuştu.

Ardern'in bardaki ilk kuklası onu bir DJ olarak karikatürize ediyordu.

Wellington'da parlamento karşısında bulunan Backbencher barı, 30 senedir Yeni Zelandalı siyasetçilerin kuklalarını yapıp sergiliyor.