-İZZETBEGOVİÇ: ''TÜRKİYE BALKANLAR'IN AĞABEYİ" SARAYBOSNA (A.A) - 05.10.2010 - Bosna-Hersek'te önceki gün yapılan seçimlerde Boşnakları temsilen Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi Üyeliğine seçilen merhum Aliya İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç, "Türkiye'yi güçlü ve bilge bir ağabey gibi görüyoruz. Doğru bir şekilde hem Boşnaklara hem de Balkanlar'daki diğer halklara yardım etmektedir" dedi. Bakir İzzetbegoviç, babası merhum Aliya İzzetbegoviç'in kurduğu Demokrat Hareket Partisinin (SDA) adayı olarak girdiği seçimlerde Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliğine seçilmesinin ardından AA'ya demeç verdi. "Bosna-Hersek'i seçimlerin ardından nasıl bir gelecek bekliyor" sorusuna İzzetbegoviç, Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar arasında bozulan ilişkilerin yeniden düzelmesi, Balkanlar'daki komşu ülkelerle ilişkilerin daha iyiye gitmesi için çaba harcayacağını belirtti. İzzetbegoviç, yeni dönemde temel hedeflerini, barış ortamının ve istikrarın sağlanması, yatırımları ülkeye çekmek, ekonominin düzelmesi, genç nüfusa iş vermek, AB'ye ve NATO'ya giriş yolunun hızlanması olarak açıkladı. -TÜRKİYE'NİN BALKANLAR'DAKİ ROLÜ- Bakir İzzetbegoviç, Türkiye'nin Balkanlar'daki rolüyle ilgili soru üzerine de bu rolün günden güne büyüdüğüne işaret etti. Türkiye'nin diplomasisinin çok güçlü ve inandırıcı olduğunu vurgulayan İzzetbegoviç şöyle konuştu: "Türkiye'nin bölgede olumlu bir rolü vardır, sakinleştiricidir ve doğru çözümler sunmaktadır. Türkiye, bölgeye zorla, davetsiz bir şekilde gelen biri değildir. Hem bizim için hem de Balkanlar'daki tüm ülkeler için önemli bir siyaset sergilemektedir. Umarım bu daha da geniş bir şekilde devam edecektir." Türkiye'yi güçlü ve bilge bir ağabey gibi gördüklerine de işaret eden İzzetbegoviç, "Türkiye, doğru bir şekilde hem Boşnaklara hem de Balkanlar'daki diğer halklara yardım etmektedir. Türkiye'yi böyle görüyoruz" dedi. Bakir İzzetbegoviç, Türkiye'nin girişimleri sayesinde başlatılan üçlü görüşmeler (Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan-Hırvatistan) sayesinde önemli sonuçlar alındığını ve bu görüşmeleri sürdüreceklerini belirterek, "Türkler, zaten Sırbistan'la ilişkilerimizi düzeltmemize yardımcı oldu. Bu görüşmelere devam etmek lazım. Üçlü ve diğer bütün görüşmelere devam edilmeli" diye konuştu. -"TÜRKLER BİZİ, ALİYA'YI SEVİYOR, BİZ DE ONLARI SEVİYORUZ"- Bakir İzzetbegoviç, "Türk halkının çok sevdiği merhum Aliya İzzetbegoviç'in oğlu olarak bıraktığı koltuğa oturmanın nasıl bir duygu olacağı" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Aslında hala bu zaferin farkında değilim, muhtemelen onun (Aliya İzzetbegoviç'in) koltuğuna oturduğum zaman farkında olacağım. Uzun zamandır girmediğim başkan odasına girdiğimde herhalde o zaman özel bir duyguyu hissedeceğim, şu an kendimi biraz da anestezi altındaymış gibi hissediyorum. Türkler babamı çok seviyordu, ona özel bir isim de (Bilge Kral) verdiler. Bu duygularımızı somut adımlara, kültürel, ekonomik, siyasi anlamda somut işbirliklerine da çevirmeliyiz. Sadece duygu bazında kalmamalıdır, Türkler bizi, Aliya'yı seviyor, biz de onları seviyoruz ve bundan yola çıkarak daha somut şeyler yapmalıyız."