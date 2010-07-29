-İZZET SAFER SEÇMELERDE ELENDİ BARCELONA (A.A) - 29.07.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 3. gününde sabah seansında yapılan erkekler 200 metre seçmelerindeki tek Türk atlet olan İzzet Safer elendi. 8'erden 4'er grup halinde yapılan seçmelerde İzzet Safer, 21.41'lik derece yaptı ve grubunda 7. oldu. Şampiyonanın ilk gününde 100 metre seçmelerinde de başarılı olmayan milli atlet, son olarak cumartesi günü 4x100 seçmelerinde piste çıkacak. Bu arada sabah yapılması öngörülen ve Aslı Çakır Alptekin, Sultan Haydar ile Binnaz Uslu'nun yarışacağı bayanlar 1500 metre seçmeleri, katılımın az olmasından dolayı iptal edildi. 3 Türk atlet, yarın akşam TSİ 21.00'deki yarı finalde mücadele edecek.