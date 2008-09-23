İzzet bilmecesi

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Sivasspor’un, Bursaspor ile önceki hafta yaptığı karşılaşmada statüde belirtilen şartlarda bir oyuncuya yer vermediği ve 3-1 kazandıkları maçta hükmen yenik sayılacağı iddiası kafalarda soru işaretleri yarattı.Başta Bursaspor olmak üzere hiçbir kulübün herhangi bir itirazda bulunmamasına karşın Futbol Federasyonu’nun bu yönde bir inceleme kararı alması, geçen sezon yaşanan Beşiktaş-Trabzon maçını tekrar gündeme getirdi. Beşiktaş-Trabzon maçındaki kurallara aykırı durum için gerekeni yapamayan ve Sivasspor’un mağdur olmasının önüne geçmeyen federasyonun, bu kez imaj tazeleme ve "olayların sıkı takipçisiyiz" mesajı verme adına girişimde bulunduğu öne sürüldü.Bursaspor maçında Sivasspor’un 18 kişilik kadrosunda yer alan İzzet Affetmez’in, lig müsabakaları statüsünün 7. maddesine aykırı bir durumunun oluşmadığı öğrenildi. Geçen sezonun 3. haftasında kiralık olarak giden İzzet’in, hukuki anlamda Sivasspor’un futbolcusu konumunda Üsküdar Anadolu’da top koşturduğu hatırlatıldı.Son 2.5 yılda hep Sivasspor adına tescilli bulunan İzzet’in, kiralık oynamasının federasyonun geçen sezonki uygulamalarına ters düşmediği kaydedildi. Bunu gözönünde bulunduran Sivasspor’un, hafta içinde de federasyon yetkililerinden gerekli onayı aldığı belirtildi. Öte yandan gündem değişikliğine neden olan İzzet’in, kendi antrenöründen kırık not aldığı ve sınıfta kaldığı öğrenildi.Sivasspor’un, "18 kişilik kadromuzda talimatlara uygun bir oyuncu bulunsun" düşüncesi ile kadroya aldığı İzzet’in, geçen sezon PAF takımında bile yedek kaldığı belirlendi. PAF takımda geçen sezon toplam 17 dakika forma giyen İzzet’in, Sivasspor’un Süper Lig kadrosunda oynayamayacağı düşüncesi ile Anadolu Üsküdar’a kiralık olarak verildiği kaydedildi. Sivasspor’un, prosedüre uygun başka genç oyuncusunun bulunmaması nedeni ile İzzet’in 18 kişilik kadroya alındığı vurgulandı.