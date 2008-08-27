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Spor

İzzet Akgül resmen Denizlispor'da

Turkcell Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Belçika 1. Ligi takımlarından Charleroi'de forma giyen forvet İzzet Akgül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Ağustos 2008 03:00

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Belçika takımlarından Charleroi'de forma giyen İzzet Akgül'ü renklerine bağladı. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali İpek, kulüp binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, İzzet Akgül'ün Türk statüsünde Belçika'da top oynayan bir futbolcu olduğunu söyledi.

İpek, ''2-3 yıl öncesine kadar Avrupa'da adından çok söz edilen bir futbolcuydu. Şimdi de aynı performansı yakalamak üzere Denizli'ye geldi. Bizim de ihtiyacımız olan mevkide oynuyor. İnşallah bizim ve kendisi için hayırlı olur. Denizlispor da arzuladığı yerde bulunur. Elbette bunlar futbolcuların ve tüm Denizliler'in katkılarıyla olacak bir iş. Hayırlı olsun'' diye konuştu.

Forvet oyuncu Akgül de Denizli'ye geldiğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''İnşallah bu sezon kulüp ve takım arkadaşlarım için iyi bir performans gösteririm. Benden büyük beklentileri var. İnşallah kimseyi utandırmam. Hedefimiz gol atmak. Bu sezon Allah'ın izniyle gol atıp, kulübe faydalı olurum'' dedi.

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