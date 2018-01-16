İZVAK'tan Karşıyaka Stadı açıklaması

İZMİR, (DHA)- İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın düzenlediği imar planı değişikliği Anıtlar Kurulu kararıyla durdurulan Karşıyaka Stadı\'yla ilgili açıklama yaptı.

Vakıf, Karşıyaka yönetiminin talebi üzerine statla ilgili sürece temelinin atıldığı 9 Eylül 2017\'den beri müdahil olunmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"İZVAK, gönüllü bir kuruluş olarak ancak kulüplerin talebi ve isteğine uygun olarak süreçlere müdahil olabiliyor. 9 Eylül tarihinden bu yana Karşıyaka Stadı\'yla ilgili olarak Karşıyaka Spor Kulübü yönetiminin isteği üzerine projenin takip sürecine müdahil değiliz.\"