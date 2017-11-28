İZVAK'tan Atatürk Stadı müjdesi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği ve Geliştirme Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Atatürk Stadı\'nın revize edileceğini söyledi.

İZVAK\'ın Kordon Ofisi\'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Erten, Atatürk Stadı\'nı 45 bin kişilik modern bir tesise dönüştürmek için çalışmalara başlanacağını belirterek, \"Bu planı kısa vadede hayata geçiremeyiz. Ancak, İzmir\'in büyük bir stada da ihtiyacı var. Biz İzmir\'deki diğer statların durumunu tartışırken, Eskişehir\'in yeni stadında milli maç oynanıyordu. Ülkemiz 2024 Avrupa Şampiyonası\'na aday oldu. Ancak maç oynanacak şehirler arasında maalesef İzmir yok. Bu kente 33 bin kişi kapasiteli ya da üzeri bir stat gerekiyor. O nedenle Atatürk Stadı\'nın bulunduğu alana UEFA standartlarında bir tesis kazandırmalıyız\" diye konuştu.

Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının son durumu hakkında da bilgilendirmede bulunan Erten, \"Göztepe Stadı\'nda hiçbir problem yok. Başkan Mehmet Sepil, her şeyi halletti. Alsancak Stadı\'nda ise otopark tartışması söz konusu. Alsancak Stadı\'nın altına otopark yapılması teknik olarak mümkün değil. Stadın yanlarında bölgesel otopark alanları mevcut. Dünyanın en büyük, en güzel statları hep şehirlerin içinde. Çünkü statlar sadece haftada bir kez futbol oynanan alanlar değil, sosyalleşme ve eğlence yerleridir. Ailece keyif alınması gereken yerlerdir. Artık İzmirli futbolseverler, modern statlarda maç izleme keyfine erişecekler. Kadınlar ve çocuklarımızın da tribünlerde yar alacağı günlerin hayalini kuruyoruz. Karşıyaka Stadı\'na açılan davalar ise reddedildi\" şeklinde konuştu.

Ali Erten, yerel yönetimlerin desteği ile inşa edilen 13 bin kişi kapasiteli Tire Stadı\'nın da bitme aşamasında olduğunu dile getirdi.