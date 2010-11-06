-İZTO'DAN ORTADOĞU'YA ÇIKARMA İZMİR (A.A) - 06.11.2010 - İzmir Ticaret Odasının (İZTO), 70 kişilik işadamı heyetiyle düzenlediği Suriye ve Lübnan gezisi yarın başlıyor. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Suriye ve Lübnan arasındaki ticari ilişkilerin son 10 yılda ciddi artış gösterdiğini, ancak bu rakamların gerçek potansiyelin altında olduğunu belirtti. Ülkeler arası ticari potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek amacıyla Suriye ve Lübnan'da temaslarda bulunacaklarını anlatan Demirtaş, şunları kaydetti: ''2000 yılında Suriye ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 729 milyon 507 bin dolardı. 2009 yılı sonu itibariyle ise 1 milyar 752 milyon dolara ulaştı. Bunda Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki dostluğun önemli rolü var. Siyasetçilerimizin cesur bir adımla iki ülke arasındaki vizeyi kaldırmasının ticaretin gelişmesine büyük etkisi oldu. Sadece vizeler değil, kafalardaki sınırlar da kalktı. Türk yatırımcıları enerjiden yollara, finanstan sanayiye her alanda Suriye'de yatırım yapıyor. Ama var olan rakamlar bize yetmiyor.'' Demirtaş, Suriye ile Türkiye arasında ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaşması gerektiğini, bu potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için mücevherden otomotive, tekstilden gıdaya kadar birçok sektörün temsilcilerinin yer aldığı heyetin, bölgede iş imkanlarını yerinde inceleyeceğini bildirdi. İzmir'in, stratejik konumu sayesinde Suriye ve Lübnanlı işadamlarına cazip yatırım imkanları sunduğunu vurgulayan Demirtaş, kentten 2-3 saatlik uçuşla Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya'ya, 2 milyarlık bir pazara ulaşmanın mümkün olduğunu, Suriye ve Lübnanlı işadamlarını İzmir'e davet edeceklerini bildirdi. Demirtaş, ''İzmir 300 gün güneşli iklimi, 8 bin 500 yıllık tarihi, eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri ile turizmde büyük potansiyele sahip. Suriye ve Lübnan da büyük bir potansiyele sahip. Ancak tanıtım eksik. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için her iki ülkenin Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile temaslarda bulunacağız''dedi. Şam, Halep ve Beyrut'ta temaslarda bulunacak heyet 10 Kasım'da Türkiye'ye dönecek.