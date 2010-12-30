-İZTO'DAN HÜSEYİN ÇELİK'E DAVET İZMİR (A.A) - 29.12.2010 - İzmir Ticaret Odası (İZTO) YÖnetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in gerilediği söylemlerinin kendilerini bıktırdığını belirterek, ''İzmir'e sümüklü diyen Bakanımızı da İzmir'i anlatmak için Odamıza davet ediyoruz'' dedi. İZTO'nun aylık olağan meclisi ve 2011 yılı bütçe meclisi toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilmesi nedeniyle oda meclis üyeliği görevinden ayrılan Alaattin Yüksel, veda konuşması yaptı. Mecliste İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği Mayıs 2010 bütçe oylaması tekrar yapıldı. Oylama öncesi 30 meclis üyesi, devam eden bir dava sürecinde yürütmeyi durdurma kararı alındığını hatırlatarak, ''tekrar oylama'' yapılamayacağını belirtti, maddenin gündeme alınmamasını istedi. Meclis Başkanı Necip Kalkan ise konu hakkında hukuk fakültesi öğretim üyelerine danışıldığını, ''bu konuda yeni bir görüşme yapılması gerektiğinin'' ifade edildiğini kaydetti. Meclis, çoğunluğunun gündemde kalmasına karar verdiği ''Mayıs 2010 bütçesini'' görüşerek, oy çokluğuyla onayladı. Maddenin oylanmasına rağmen tartışmaların uzaması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, aylık faaliyet raporu konuşmasını yapmadı. Meclis üyelerine dağıtılan konuşma metninde, Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in İzmir ile ilgili sözleri sonrası yaşanan tartışmalara yer verdi. Demirtaş, "son günlerde İzmir ve İzmirlilerin hiç hak etmediği eleştirilere maruz kaldığını, nesnelliğe ve rakamlara dayanmayan eleştirilerin bazen haddini aştığını" ifade ederek, şu görüşleri ifade etti: ''Bu kente karamsarlık pompalamak başka amaçların perdelenmesi için kullanılıyor. Bu haksız eleştirilere karşı İzmirliler olarak isyan ediyoruz. Almadığımız desteklere, teşviklere rağmen İzmir, dünya kenti olma hedefine doğru hızla yürüyor. Artık 'İzmir geriliyor' söylemlerinden bıktık. İzmir'e 'sümüklü' diyen Bakanımızı da İzmir'i anlatmak için Odamıza davet ediyoruz. İçimizdeki İrlandalılar, İzmirimizi anlatmamışlar, alkışlamışlar, gelsin, biz anlatırız.'' Meclis üyesi Veysi Öncel, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Ankara'nın EXPO adaylığını açıkladığı bir ortamda İzmir'de kimsenin bu konuda bir çalışma yapmadığını ileri sürerek, İzmir'in kenetlenmemesi halinde EXPO'yu kaybedeceğini savundu. -İZMİR'İN TANITIMI- Demirtaş, İzmir'i tanıtmak için Londra, Paris ve New York gibi merkezlere geziler planladıklarını, öne çıktıkları bazı alanlarda tepki çekmeleri nedeniyle kendilerini dizginlemeye çalıştıklarını söyledi. İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) İzmir'in dünya televizyonlarında reklamının dönmesi konusunda halen bir çalışma yapmadığını ifade eden Demirtaş, ''Bunun için hazırladığımız 40 saniyelik bir film var. İZKA halen bu konuda çalışma yapmadı. Bunu biz de yapabiliriz'' dedi. Bir meclis üyesinin, çalışma programında AB ile ilgili konuların yeteri kadar yer almadığı eleştirisini yanıtlayan Demirtaş, ''Artık AB'nin çok da meraklısı değiliz, üstüne gitmiyoruz. AB zaten çatırdıyor, bizde heves kalmadı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu olmasa 'meclisimizdeki AB bayrağını katlayalım çekmeceye koyalım' diyeceğim. Artık doymamış pazarlar var, biraz da oralara gitmemiz lazım'' diye konuştu. Ankara'nın EXPO adaylığı konusunda da Demirtaş, Ankara'nın turizm potansiyelinin yetersiz olması nedeniyle bu organizasyon için çok uygun bir kent olmadığını öne sürdü. Demirtaş, ''Hangi yatırımcı orada yatırım yapar. Ankara bu konuda çok uygun bir yer gibi gözükmüyor ama hükümetin takdiridir. Melih Gökçek, 20 alt geçit yapmakla EXPO'yu da yapacağını sanıyor ama o öyle bir şey değil'' ifadesini kullandı.