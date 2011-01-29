-İZTO ÜYE KAYITLARINA SAVCILIK İNCELEMESİ İZMİR (A.A) - 29.01.2011 - İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) bir süre önce oda üyeliğinin askıya alınmasıyla meclis üyeliği düşen Vasfi Çakıroğlu'nun konuyla ilgili suç duyurusu üzerine savcılığın İZTO'nun karar defteri ve üye kayıt listesi üzerinde inceleme başlattığı belirtildi. Çakıroğlu'nun aidat ödemediği gerekçesiyle üyeliğinin askıya alınması işleminin hukuksuz olduğu iddiasıyla Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı suç duyurusu sonrası, savcılık ilgili belgelerin toplanmasını istedi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı iki polisin, odaya giderek karar defteri ile üye kayıt listesini aldığı ve savcılığa teslim ettiği ifade edildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, odanın bir kamu kurumu olduğunu, tüm çalışmaları yasal sınırlar içinde, yasalara saygılı olarak yaptıklarını kaydetti. Odada şikayet üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığından iki müfettişin teftiş yaptığını bildiren Demirtaş, şunları belirtti: ''İki yıl üst üste 4 defa aidat ödemediği için yasaya göre meclis üyeliği kendiliğinden düşen şahsın, Bakanlığa da şikayeti olmuştur. Bakanlık kayıtlarımızı istemiştir. Kendi açıklamasına göre bakanlıktan olumlu sonuç alamamış ve bu defa savcılığa şikayet etmiştir. Savcılık da meclis üyeliğinin düşmesiyle ilgili odamızdan kayıtları istemiştir. Genel Sekreterlik tarafından istenen belgeler verilmiştir.''