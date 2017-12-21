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İzolasyonu incelerken terastan düşüp öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da izolasyonun durumunu  incelemek için 17 katlı binanın terasına çıkan Hakan Özkan (34), dengesini yitirince düşerek öldü

21 Aralık 2017 16:26

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da izolasyonun durumunu  incelemek için 17 katlı binanın terasına çıkan Hakan Özkan (34), dengesini yitirince düşerek öldü.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi\'nde bulunan Liderkent Sitesi A Blok\'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Hakan Özkan, yönetici olduğu sitenin dış cephe izolasyonunu incelemek için terasa çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Özkan, binadan düştü. Toprak zemine düşen Özkan, olay yerinde öldü. Özkan\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu\'nda morgunda yapılan otopsinin ardından Antalya\'da toprağa verildi.

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