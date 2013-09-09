İznik'te Roman mahallesine sopalı baskın

İznik'te Cumartesi gecesi yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ölen 26 yaşındaki Zeki Dursun'un yakınları dün gece Roman mahallesinde bir lokal ile birçok ev ve işyerini taşladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hasan Bozbey ve Halil Ataş'ın haberine göre, Bursa'nın İznik İlçesi'nde, Cumartesi gecesi yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada 26 yaşındaki Zeki Dursun ve 23 yaşındaki Yunus Emre Akın tabanca ve sopayla yaralandı. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeki Dursun yaşamını yitirirken, kavgaya karışan Roman vatandaşı 45 yaşındaki Nusret D. ile oğlu 16 yaşındaki M.D. gözaltına alındı.

Olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin de yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay nedeniyle gün boyu gerginliğin yaşandığı ilçede ölen Zeki Dursun'un yakınları ve arkadaşları Roman olduğu bilinen kişilere karşı tepki gösterdi. İlçede tansiyonun artması üzerine takviye çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

Gerginliğin gün boyu sürdüğü ilçede akşam saat 19.00 sıralarında toplanan öfkeli kalabalık ellerinde taş ve sopalarla, Romanların yaşadığı Yeni ve Mahmut Çelebi mahallerine yürüdü. Tepkinin çığ gibi büyüdüğü olaylarda öfkeli kalabalık Romanların gittiği İznik Sosyal Dayanışma, Kültür ve Spor Derneği lokalini bastı, eşyaları tahrip etti.

Mahallede birçok ev ve işyerinin camlarını da kıran kalabalığı polis, biber gazı ile müdaha etti. Olaylar sırasında kalabalık grupta bulunan 26 Emrah Türk de kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesiyle yaralandı. Türk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaymakam kalabalığı sakinleştirdi

Olaylar üzerine İznik Kaymakamı Hüseyin Karameşe, mahalleye gelerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalığı belediye çay bahçesinde toplayan Kaymakam Karameşe itidal çağrısı yaptı.

Suçluların mutlaka cezalandırılacağını kaydeden Karameşe, "Haklıyken haksız duruma düşmeyin hiç kimsenin fevri hareket etmemesi gerekir. Suçlular bulunup adalet karşısına çıkarılacaktır" dedi. Kaymakam Karameşe'nin konuşmasının ardından gruplar dağılırken, çevik kuvvet ekipleri romanların yaşadığı mahallelerin girişlerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Ayrıca ilçeye Bursa'dan takviye çevik kuvvet ekipleri ile TOMA aracı sevk edildi.