İznik'te kavga: 2 yaralı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesi\'nde alacak- verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 2 kişi, pompalı tüfekle yaralandı.

Olay, İznik İlçesi Selçuk Mahallesi Şehit Pilot Süleyman Satır Sokak\'ta meydana geldi. Araçla Yenişehir\'den İznik\'e gelen Emir Demirkan (32), Ahmet Cihan (28) ve Mehmet Köken (48), borçlu oldukları Çağdaş Palabıyık (28) ile buluştu. Demirkıran ve arkadaşları, borçlarının bir kısmını verip, diğer kısmını da daha sonra vereceklerini söyledi.

Sinirlenen Çağdaş Palabıyık, evinden av tüfeğini alıp, \'Benim paramın hepsini niye getirmediniz\' diye bağırarak grubun bulunduğu otomobile ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet Cihan ağır, Emir Demirkıran ise hafif yaralandı. Mehmet Köken, hemen arkadaşlarını geldikleri otomobille İznik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Cihan ve Demirkıran hastanede tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Çağdaş Palabıyık’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI