T24 LogoT24 Logo
Gündem

İznik'te kavga: 2 yaralı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesi'nde alacak- verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 2 kişi, pompalı tüfekle yaralandı

21 Ekim 2017 02:28

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesi\'nde alacak- verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 2 kişi, pompalı tüfekle yaralandı.
Olay, İznik İlçesi Selçuk Mahallesi Şehit Pilot Süleyman Satır Sokak\'ta meydana geldi. Araçla Yenişehir\'den İznik\'e gelen Emir Demirkan (32), Ahmet Cihan (28) ve Mehmet Köken (48), borçlu oldukları Çağdaş Palabıyık (28) ile buluştu. Demirkıran ve arkadaşları, borçlarının bir kısmını verip, diğer kısmını da daha sonra vereceklerini söyledi. 
Sinirlenen Çağdaş Palabıyık, evinden av tüfeğini alıp, \'Benim paramın hepsini niye getirmediniz\' diye bağırarak grubun bulunduğu otomobile ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet Cihan ağır, Emir Demirkıran ise hafif yaralandı. Mehmet Köken, hemen arkadaşlarını geldikleri otomobille İznik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Cihan ve Demirkıran hastanede tedaviye alındı.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Çağdaş Palabıyık’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUİZNİK Bursa DHABURSAnın İznikOlaySelçuk MahallesiPilot Süleyman Satır SokakAraçla YenişehirEmir DemirkanAhmet CihanMehmet KökenPalabıyıkDemirkıranSilahtanEmir DemirkıranKökenDevlet Hastanesine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24