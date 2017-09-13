T24 LogoT24 Logo
Gündem

İznik'te Kahverengi Pelikan sürprizi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik İlçesi'nde, Amerika'da yaşayan nesli tükenme tehlikesi altında olan Kahverengi Pelikan bulundu

13 Eylül 2017 17:57

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde, Amerika\'da yaşayan nesli tükenme tehlikesi altında olan Kahverengi Pelikan bulundu.
Bir çiftçi, İznik Gölü çevresinde Kahverengi Pelikan buldu. Bitkin halde bulunan pelikan, çiftçi tarafından İznik Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Belediye yetkilileri pelikanı Bursa Çevre Müdürlüğü’ne götürdü. Burada veteriner tarafından kontrol edilen ve belediye ekiplerince gözlem altına alınan Kahverengi Pelikan\'ın göç sırasında yorgun düştüğü üzerinde duruluyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUİZNİK Bursa DHA BURSAAmerikaKahverengi PelikanBirGölüBitkinBelediyesiBelediyeMüdürlüğüneBuradaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24