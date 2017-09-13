İznik'te Kahverengi Pelikan sürprizi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde, Amerika\'da yaşayan nesli tükenme tehlikesi altında olan Kahverengi Pelikan bulundu.

Bir çiftçi, İznik Gölü çevresinde Kahverengi Pelikan buldu. Bitkin halde bulunan pelikan, çiftçi tarafından İznik Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Belediye yetkilileri pelikanı Bursa Çevre Müdürlüğü’ne götürdü. Burada veteriner tarafından kontrol edilen ve belediye ekiplerince gözlem altına alınan Kahverengi Pelikan\'ın göç sırasında yorgun düştüğü üzerinde duruluyor.



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