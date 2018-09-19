İznik Gölü'ndeki çekilme mevsimsel

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’da, İznik Gölü’nde son 1,5 ayda 1 metreyi bulduğu belirtilen çekilmenin mevsimsel olduğu belirtildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa Bölge Müdürü Nazmi Koçak, zeytinlerin sulama döneminde göldeki su seviyesinde çekilme yaşandığını, ancak daha sonra normale döndüğünü söyledi.

İznik Gölü Orhangazi sahil şeridinde son 1,5 ayda su çekilmesi yaşandı. Özellikle gölün Orhangazi sahilinde Çınar Çay Bahçesi\'nden Gölyaka’ya kadar uzanan kesiminde gözle görülür şekilde fark edildi. Yaklaşık 1 metreyi bulan çekilmenin nedeninin yaz aylarının sıcak, kış aylarında ise az yağış olması nedeniyle yaşandığı bildirildi.

İznik Gölü Orhangazi sahilinde işletmecilik yapan Mehmet Udun, İznik gölünde çekilmenin son aylarda hızla devam ettiğini belirterek, “Uzun yıllardır burada işletmecilik yapıyorum. Zaman zaman gölün ciddi oranlarda çekildiğine şahitlik etmiştim. Geçmiş yıllardaki kadar olmasa da bu yıl gölde yine çekilme oldu. Gölde su 1 metre kadar çekildi” dedi.

DSİ Bursa Bölge Müdürü Nazmi Koçak, su çekilmesinin mevsimsel bir olay olduğunu, zeytinlerin sulama döneminde bunun yaşandığını, daha sonra normale döndüğünü söyledi.

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