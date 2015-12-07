İznik Belediyesi, geçen yıl bulunan Roma mozaiğine asfalt döktü!

Bursa’nın İznik ilçesinde, geçen yıl eylül ayında belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaiğinin giriş noktası belediye ekiplerince asfaltlandı. İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, taban mozaiğinin yoldan ahır olarak kullanılan bir binaya doğru ilerlediğini belirterek, “Ön kazıyı yaptıktan sonra kamulaştırma için bakanlığa başvuru yapıldı. Ancak kamulaştırma gerçekleşmedi. Mozaik jeotekstil malzemeyle kaplayarak, üzerine dere kumu dökülerek koruma altına alındı. Kamulaştırma gerçekleşirse arkeoloji kazı yapılacak” dedi. İznik Belediye Başkanı AKP'li Osman Sargın da, taban mozaiğinin binanın altına doğru ilerlediğini ve asfaltlanan bölgeyle ilgisi olmadığını iddia etti.

İznik Belediyesi tarafından geçen yıl ağustos ayında Beyler Mahallesi, Afyon Sokak'ta yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında, 2 metre derinlikte üzerinde insan yüzü figürünün bulunduğu taban mozaiği bulundu. Roma Sarayı kalıntısı olabileceği bildirilen mozaiğin yer aldığı alanda İznik Müze Müdürlüğü genişletme çalışması yaptı.

İnsan yüzü figürlü mozaiğin etrafındaki toprak tabakayı yaklaşık 1 metrekare genişliğinde açarak büyüten arkeologlar mozaiğin yılan figürleri ile devam ettiğini, toprakta kalan bölümlerde de yine altıgen biçiminde farklı motiflerin olduğunu tespit etti. Yapılan alan genişletme çalışmasının ardından yetkililer, mozaiğin üzerini kumdan bir örtü ile kapattı. Müze müdürlüğünün çalışmasının ardından üzeri örtülen bölge geçtiğimiz günlerde İznik Belediyesi tarafından asfaltlandı.

Kamulaştırma istendi

Müze Müdürlüğü yetkilileri, genişletme çalışmaları sırasında taban mozaiğinin ilerlediği ve ahır olarak kullanılan binanın kamulaştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı gönderildiğini belirterek, "Ancak kamulaştırma gerçekleşmedi. Mozaik jeotekstil malzemeyle kaplayarak üzerine dere kumu dökülerek 5 katlı sandviç gibi yapılarak koruma altına alındı. Kamulaştırma gerçekleşirse arkeoloji kazı yapılacak" dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise taban mozaiğinin binanın altında yer aldığını belirterek, "Yolda sadece giriş bölümü vardı. Asfaltlanan bölgenin mozaik ile ilgisi yok" dedi.