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İznik Belediye Başkanı, 14 bin liraya kurbanlık aldı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesi Belediye Başkanı Osman Sargın, 14 bin liraya kurbanlık boğa aldı

19 Ağustos 2018 18:07

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesi Belediye Başkanı Osman Sargın, 14 bin liraya kurbanlık boğa aldı. 
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, kurbanlık almak için bugün ilçede kurulu hayvan pazarına gitti. Pazarda bir süre dolaşan Başkan Sargın, kurbanlık .boğa beğendi. Boğayı seven, ardından sahibi İdris Gül ile tokalaşıp sıkı bir pazarlığa girişen Başkan Sargın, sahibinin 15 bin lira istediği danayı 14 bin liraya satın aldı. Başkan Sargın, “Büyükbaş kurbanlıklarda 7 kişi ortak olur, ama ben bu boğayı tek başıma kurban edeceğim. Allah herkesin kurbanını kabul etsin” dedi.

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