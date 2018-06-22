İzne çıkan gurbetçiler Türkiye'ye gelmeye başladı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA ülkelerinde yaşayan Türklerin, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana dönüşleri başladı. Kara yolunu tercih ederek Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen gurbetçiler yoğunluk oluştururken, son 24 saatte 2 bin 55 araçta 8 bin 544 kişinin giriş işlemi yapıldı.

Kara yolunu tercih ederek Bulgaristan sınırındaki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan sınırındaki İpsala Sınır Kapısı\'na gelen gurbetçiler, gümrüklerde yoğunluk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, uzun kuyruklar oluşmaması için tedbir alarak işlemlerin yapıldığı peron sayısını arttırdı. Türkiye\'ye girecek her araç için gümrük, pasaport ve bagaj kontrolünün yaklaşık 6 dakika sürdüğünü kaydedildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule\'den son 24 saatte 2 bin 55 araçla toplam 8 bin 544 kişinin giriş işlemi yapıldı.

\'MEMLEKET HASRETİ GİDERECEĞİZ\'

15 yıldır Almanya\'da yaşadığını ifade eden Kevser Yıldız, ailesini çok özlediğini ve onları görmeye geldiğini söyledi. Yıldız, \"Almanya\'da yaz izinleri başladı. Türkiye\'deki ailemizi çok özlüyoruz, ben 15 senedir Almanya\'da yaşıyorum. Şimdi en az 2 bin kilometre daha yolum var. Ama Türkiye\'ye ulaştığım içinde çok mutluyum\" dedi. Hamburg\'dan yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı\'na ulaşan Ramazan Aytan ise izne çıkar çıkmaz Türkiye\'ye geldiğini kaydederek, \"İnsan memleketine gelince çok mutlu oluyor. Bir hafta içinde çok izne çıkacak var. Onlar da gelecekler. Türkiye\'ye ulaştığımız içi çok mutluyuz. Memlekette hasret gidereceğiz\" diye konuştu.

Almanya\'nın Frankfurt kentinden yaz tatili için Türkiye\'ye gelen İsmail Düzgün de araçla gelmenin yorucu olduğunu belirterek, \"Yolculuk yorucu ama iyi geçti. Oylarımızı kullandık. Buradan Ankara\'ya gidiyoruz. Bugün okul tatilleri başladı. Çocuklarımız uçakla geldi. Biz araçla gelmeyi tercih ettik. Senede birkaç kez geliyoruz, hasret gidermek için. Özlüyoruz memleketi, izinden sonra daha iyi oluyoruz. Biz 30 senedir Almanya\'dayız artık düzenimizi kurduk, Türkiye\'ye kesin dönüş yapamayız ama yılda birkaç kez gelmeye çalışıyoruz\" dedi.



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