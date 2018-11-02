İzmit'teki asker uğurlama konvoylarında 10 silah ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, asker uğurlama konvoylarını denetleyen polis ekipleri, 10 kurusıkı ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatani görevi için askere gidenleri uğurlayan gençlerin konvoy yapıp, kurusıkılarla ateş ederek, paniğe neden olması üzerine denetim yaptı. Polis, konvoy içinden kurusıkı ile ateş ettiği belirlenen M.G.\'yi (23) kullandığı silahla yakaladı. Otogar girişinde yapılan uygulamada ise yaşları 19 ile 25 arasında değişen 9 kişinin üzerinde yapılan aramada, 9 kurusıkı ele geçirildi.

Eski İstanbul Yolu Çamlık mevkisinde yapılan kontrolde ise E.G. (34), tabanca ve silaha ait 10 adet 9 milimetre mermiyle yakalandı. 11 kişi hakkında, adli ve idari işlem yapıldı.



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