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İzmit'te zincirleme kaza: 3 yaralı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te arıza yapıp yol kenarında duran otomobil, zincirleme kazaya neden oldu

22 Eylül 2017 01:13

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te arıza yapıp yol kenarında duran otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kazada, 3 kişi hafif yaralandı. 
Kaza, saat 20.15 sıralarında, D-100 Karayolu Şirintepe mevkinde meydana geldi. Arıza yaptıktan sonra sürücüsünün yol kenarına çektiği otomobile, arkadan gelen bir araç çarptı. Aynı yöne giden 4 araç ta kazaya karıştı. 6 aracın karıştığı kazada, 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun İzmit istikameti, araçların yol kenarına çekilmesinin ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. 

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