İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı

Faruk KIYAK/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Salim Dervişoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Hasan Selim yönetimindeki 41 EG 179 plakalı otomobil, iddialara göre sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen Türkan Öztürk’e ait 41 AG 372 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobiller kaldırımın üstüne çıkarak durabildi. Olayı gören vatandaşların polisi ve 112\'yi arayarak yardım istedi. Kazada Hasan Selim, Türkan Öztürk ve adı öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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