İzmit'te şişme bot alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

İzmit'te Körfez'e açılan ve içinde 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu şişme bot alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen tekneler denizde bulunan 4 kişiyi kurtardı. Kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

İzmit'te Marina açıklarında alabora olan tekneyi görenler yetkililere haber verdi. Teknenin alabora olduğunu gören bir denizotobüsündeki görevli denize atlayarak sudakilere yardımcı olmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hareket eden tekneler, denizde bulunan 2'si çocuk 4 kişiyi tekneye almayı başardı. Teknenin yakıtının bitmesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait bota tekne bağlandı. İtfaiyenin botu ile tekne İzmit Marina'ya getirildi.

4 kişi Marina'da bekleyen 112 Acil ekipleri tarafından Seka Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne getirilen 33 yaşındaki Şerafettin Büyükyaşar ile 4 yaşındaki oğlu Veysel Büyükyaşar'a müdahalede bulunuldu. Şerafettin Büyükyaşar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yaşındaki Veysel Büyükyaşar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Sedat Uzel ile 27 yaşındaki Emre Kırlangıç'ın ise tedavisi devam ediyor.

Botun alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel'i ise arama çalışmaları başlatıldı. (DHA)