-İZMİT'TE PAZARCI EYLEMİ KOCAELİ (A.A) - 23.10.2010 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyenin, cumartesi günleri kurulan semt pazarının Perşembe Pazarı alanına taşınması kararına tepki gösteren bir grup pazarcı, iki ana caddeyi araç trafiğine kapattı. Pazarcılar bir süre oturma eylemi yaptı. Polis, İzmit Belediyesinin, cumartesi günleri Bağdat Caddesinde kurulan semt pazarının, bugünden itibaren Kadıköy Mahallesi Perşembe Pazarı alanında kurulması kararı üzerine, bazı pazarcıların eski pazar yerine tezgah açabileceği düşüncesiyle dün akşam saatlerinden itibaren burada önlem aldı. Caddeye ulaşan sokaklara araç geçişine kontrollü izin veren polis ve zabıta ekipleri, tezgah açmak için gece gelen pazarcı esnafını Perşembe Pazarı alanına yönlendirdi. Polis, barikat kurarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünden ürün alarak kamyon ve kamyonetleriyle toplu halde Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen pazarcıları Sanayi Caddesinde durdurmak istedi. Bu sırada barikatı aşarak kamyonetini polislerin üzerine süren bir pazarcı gözaltına alındı. Sanayi Caddesi'nde yüzlerce kamyon ve kamyonetin yarattığı sıkışıklık nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesine ulaşmak isteyen ambulanslar güçlükle ilerleyebildi. Kontak kapatan pazarcılar, kısa süreli arbedenin ardından yaya olarak Bağdat Caddesi'ne yürüdü. Pazarcılar, oturma eylemi başlatarak bu caddeyi de trafiğe kapattı. Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Çelebi'nin ikazlarına rağmen eylemi sürdüren pazarcılar, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile görüşmek istediklerini, görüşme gerçekleşene kadar yoldan çekilmeyeceklerini bildirdi. Pazarcıların belirlediği 10 kişilik heyet, belediye başkan yardımcılarıyla görüşmek üzere İzmit Belediyesine gitti. Öte yandan, Sanayi Caddesindeki araç sahiplerine ceza uygulayan polis, çekiciler yardımıyla yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.