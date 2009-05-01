İzmit'te müdahale: 5 gözaltı

İzmit'te 1 Mayıs gerginliği - FOTOGALERİ

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere İzmit’te Perşembe pazarı alanında toplandı.Kendilerini İstanbul’a taşıyacak otobüslerin şehirlerarası taşıma ruhsatı olmaması nedeniyle sürücülerden bazılarının seyahatten vazgeçmesi üzerine grup, kent merkezinde yürüyerek durumu protesto etti.Grup, Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahını kullanarak Sabri Yalım Parkı’na yürüdü. Halk Evi ve Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup yürüyüşe devam ederek D-100 kara yolunu araç trafiğine kapattı.Polis ekipleri göstericilerin önünü keserek yürüyüşün sonlandırılmasını istedi. Bunun üzerine bazı göstericiler polise taş attı. Polis ekipleri de biber gazı sıkarak göstericileri dağıttı.İl Emniyet Müdürü Osman Çapalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığını, ancak bazı sivil toplum kuruluşlarının D-100 kara yolunu kapatarak diğer vatandaşların haklarını engellediğini öne sürdü.Çapalı, 5 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi. (aa)