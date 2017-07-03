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İzmit'te köpeğe tecavüz eden kişi dövüldü

Olay yerine gelen polis ekipleri M.T. ve R.K'yı Bekirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü

03 Temmuz 2017 20:09

İzmit'te bir sitede sokak köpeğine tecavüz ettiği iddia edilen 47 yaşındaki R.K., bölgede oturan bir kişi tarafından dövüldü.  İfadesi alınan R.K. daha sonra serbest bırakıldı. 

Olay bugün sabah erken saatlerde, Bayındırlık Kalıcı Konutları'nda bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede bir apartmandaki dairede oturan R.K. sitenin bahçesindeki kameriyede sokak köpeğine tecavüz etti.

Sitede oturan M.T., sabah namazını kılmak için kalkarken, eşi dışarıdan gelen sesleri duyarak pencereden baktığında kameriyede köpeğe tecavüz eden kişiyi gördü. Eşinin haber vermesi üzerine pencereden bakan M.T. hemen evden dışarı çıkarak R.K.'yı dövdü. Apartmandan inenler müdahalede bulunurken, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri M.T. ve R.K'yı Bekirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü. Aldığı darbelerle yüzünde yaralar oluşan R.K. hakkında hayasızca hareketlerde bulunmaktan soruşturma başlatılırken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.T. hakkında ise kasten yaralama suçundan işlem yapıldı. (DHA)

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