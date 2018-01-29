İzmit'te Ferhat Göçer konserine harekat iptali

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Belediyesi, 3 Şubat Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Ferhat Göçer konserini, \'Zeytin Dalı Harekatı\' nedeniyle iptal etti.
İzmit Belediyesi, 3 Şubat Cumartesi günü İzmit Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlemeyi planladığı Ferhat Göçer konserinin iptal edildiğini duyurdu. Bir belediye yetkilisi, \"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle daha önceden planlamış olduğumuz konser programını belediye başkanımızın talimatıyla iptal etme kararı aldık\" dedi.