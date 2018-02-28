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İzmit'te deniz kenarında kadın cesedi bulundu

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, deniz kenarında 35-40 yaşlarında bir kadının cesedi bulundu

28 Şubat 2018 20:22

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, deniz kenarında 35-40 yaşlarında bir kadının cesedi bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arkasında deniz kıyısında, saat 16.00 sıralarında, hareketsiz yatan birini görenler, polisi ve 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede 35-40 yaşlarındaki kadının vücudunda herhangi bir yara ve darp izi bulanmadığı görüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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