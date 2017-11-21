İzmit'te çelik fabrikasındaki işten çıkarmaya tepki

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te kurulu bir çelik fabrikasının 90 işçiyi işten çıkarması nedeniyle fabrikanın önünde toplanan işçiler protestoda bulundu. Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Telat Çelik, sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

İzmit Alikahya Mahallesi\'nde bulunan bir çelik fabrikası 90 işçiyi işten çıkardı. Fabrikanın önünde toplanan işçiler protestoda bulundu. Birleşik Metal İş Kocaeli Şubesi Başkanı Telat Çelik, yaptığı konuşmada sendikalı olan işçilerin işten çıkarıldığını belirterek, \"Bir sendikal süreç var. İşçiler sendikamıza üye oldu ve biz bakanlığa müracaat ettik. İşveren de bunu öğrendikten sonra sanki sendikalaşma yeni başlıyormuş gibi işçi arkadaşlarımızı peyderpey 2 ile başlayan daha sonra bugün itibarıyla 90\'a ulaşan işçi çıkışı oldu\" dedi.

İşçilerin yeniden işe alınmasını talep eden Çelik, \"Dün akşam bazı girişimler oldu. Çalışma Bakanlığı müsteşarı aradı, İçişleri Bakanımız aradı. Onlara da durumu izah ettik. İçişleri Bakanı bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi. \'Asla böyle bir şey olmaz, bu yüzyılda hele hele Türkiye\'de sendikalaşma yasak mıymış? O da ne demek? Nasıl insanları yüz kızartıcı suçtan işten atarlar? Böyle şey mi olur?\' diye kendisi de söyledi. Kendilerinden, siyasilerimizden, şu anda ilimizde kırmızı plakaya binip halk adına yetki kullananlardan bu olumsuz, nahoş durumun ortadan kalkmasını talep ediyoruz. Biz işçiler olarak gidecek yerimiz yok. İşveren bizi işten çıkarttı. Biz burada durmaya ve beklemeye devam edeceğiz. Ta ki bu yanlışlık ortadan kalkana kadar\" diye konuştu.



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