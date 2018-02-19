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İzmit'te çay bahçesi, aylık 75 bin liraya kiralandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT kent merkezinde bulunan Fevziye Çay Bahçesi, belediyenin açtığı ihale ile aylık 75 bin TL'ye kiralandı

19 Şubat 2018 15:25

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT kent merkezinde bulunan Fevziye Çay Bahçesi, belediyenin açtığı ihale ile aylık 75 bin TL\'ye kiralandı.
İzmit Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazları ihaleyle kiraya verdi. Emine Zeybek başkanlığındaki Belediye Encümeni\'nde gerçekleşen ihalede 12 yerin 11\'i kiralandı. İzmit kent merkezinde bulunan Fevziye Çay Bahçesi\'nin ihalesine yoğun katılım oldu. 12 kişinin katıldığı çay bahçesi ihalesi aylık 20 bin lira ile başladı. 3 tur sonunda Mazhar Sağır 75 bin lira teklif verdi. Yaklaşık 2 milyon 700 bin artı KDV olan Fevziye Çay Bahçesi\'nin 3 yıllık kira bedelinin peşin olacağı kaydedildi.

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