İzmit'te bir otobüste askerlere saldırılmasına ilişkin 7 tutuklama

İzmit’te, çarşı iznine çıkan 5 asker, birliğe dönmek üzere bindikleri yolcu otobüsünde tartıştıkları gencin çağırdığı yakınlarının saldırısına uğradı.

Kavga, geçen pazar günü, İzmit- Kandıra arasında sefer yapan yolcu otobüsünde meydana geldi. Çarşı izinlerini İzmit’te geçiren askerler, Kandıra’daki birliklerine dönmek için İzmit Halkevi mevkiindeki durakta otobüs beklemeye başladı. Askerler, bu sırada bir gençle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Askerlerle, tartıştıkları genç, gelen Kandıra otobüsüne bindi, tartışma burada da sürdü.

Genç, cep telefonuyla akrabalarını ve arkadaşlarını arayarak kendisine 5 kişinin dövdüğünü söyledi, yardım istedi. Gencin yakınları toplanıp, güzergah üzerindeki Çubuklu Osmaniye Mahallesi durağında otobüsün önünü kesip içine girdi. Yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüse dalan grup askerleri tekme tokat dövmeye başladı.

Otobüste bulunan bir kadın askerleri dövenlere engel olmaya çalıştı. Kadın, askerin önüne siper olsa da kadını iterek askerleri dövmeye devam etti.

Kavganın ardından askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ardından da SEKA Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan anlar otobüsteki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Jandarma, yaptığı soruşturmanın ardından olaya karıştığını belirlediği 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli yakınlarıyla arbedede 1 subay yaralandı

Gözaltına alınan A.G., O.Z., M.U., Z.G., U.G., M.G., A.K., E.G., M.K., K.B., H.U. ve M.K., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınları basın mensupları ve jandarmaya tepki gösterdi. Zanlıların yakınları gazetecileri, “Vatan evlatları bunlar, vatan için hepsi canını verir” diyerek görüntü çekmemelerini istedi.

Şüphelilerin yakınları ve jandarma arasında yaşanan arbede de bir jandarma subayı, omzuna aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Bir polis yaşanan arbede sırasında biber gazı sıktı. Zanlılar adliyeye doğru götürülürken yakınları, “Adamsınız” diye bağırarak, alkışladı. Hafif yaralanan subayı tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

7 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk sevk edilen şüphelilerden 7 kişinin tutuklanmasına karar verildi. (DHA)