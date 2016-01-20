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İzmit'te Ahlak Büro Amirliği ekiplerinden masaj derneğine baskın

Operasyon sonunda iki kişi gözaltına alındı

20 Ocak 2016 00:18

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit Ömerağa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katında bulunan Güzellik Masaj Salonları Dayanışma Çalışanları Geliştirme Derneği'nde masözlerin para karşılığında seks yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre müşteri kılığına bürünen polisler derneğe geldi. Yapılan pazarlığın ardından operasyon yapılırken 2 kadın ile dernek başkanı Ş.T. ve dernek çalışanı S.Ö. gözaltına alındı. Dernekte ayrıca 18 yaşından küçük 2 kişinin masöz olarak çalıştığı tespit edildi. 2 kadın serbest kalırken, "Fuhuşa aracılık ve yer temini yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen dernek başkanı ile dernek çalışanı tutuklanarak cezaevine konuldular. Para karşılığı seks yapıldığı tespit edilen derneğin mevzuat çerçevesinde kapatılması için ise çalışma başlatıldı

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